Водночас, міністр наголосила, що з точки зору українського законодавства, це для України не означатиме нічого.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що визнання президентом Росії Володимиром Путіним "Л/ДНР" буде для Кремля пострілом у ногу та означатиме його вихід із "Мінських домовленостей".

Про це вона заявила в ефірі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"З точки зору українського законодавства, це для нас не означатиме нічого. Бо ми маємо ухвалений закон, який називається "Про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської області", - зазначила Верещук.

За словами міністра, у першій статті цього закону чітко сказано, що саме російська окупаційна влада здійснює загальний контроль на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

"Ми знаємо, що Росія - держава-окупант, держава-агресор. І Крим, і Донбас окупувала Російська Федерація. Те, що сьогодні відбувається на тимчасово окупованих територіях, зокрема паспортизація, визнання дипломів, номерних знаків, голосування на виборах до Держдуми, - це ж все відомо", - наголосила вона.

Водночас, очільниця Мінреінтеграції підкреслила, що з політичної точки зору, визнання Путіним "Л/ДНР" означатиме, що Кремль, "стріляючи собі в ногу", виходить з "Мінських домовленостей" і визнає, що таких домовленостей немає.

Однак Верещук додала, що у таких діях президента РФ "не буде сенсу".

Як повідомляв УНІАН, у січні у Держдумі Росії фракція комуністів зареєструвала проект звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

15 лютого Держдума РФ підтримала це звернення та скерувала його до Путіна.

Цього ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна повідомила міжнародним партнерам, що можливе визнання Росією окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

Водночас, Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

ВР закликала міжнародні організації не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому, та в Україні, зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями РФ на тимчасово окупованих територіях України, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

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