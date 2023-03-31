Оголошений у Росії весняний призов з 1 квітня може перешкодити Кремлю готувати поповнення мобілізованих для війни проти України, зазначає Інститут вивчення війни в ранковому зведенні.
На думку аналітиків, Путін вважає небезпечним для стабільності своєї влади відправляти на війну молодих призовників - тому зробив ставку на мобілізацію резервістів і набір добровольців.
Тому призовники, найімовірніше, воювати не поїдуть, але їх все одно теж треба десь навчати. "Навчальні потужності Росії обмежені, і те, що їх займуть призовники, які не будуть воювати в Україні в 2023 році, позбавляє Кремль можливості навчати резервістів і добровольців, які воювати будуть", - йдеться у зведенні ISW.
Аналітики вважають, що Росія може спробувати набрати поповнення для частин в Україні, примушуючи або умовляючи підписати контракт якусь частину солдатів, що закінчують службу за призовом і вже в якійсь мірі підготовлені до того, щоб воювати.
"Але наскільки успішним може бути це підприємство, ще не цілком зрозуміло", - зазначає у звіті Інститут вивчення війни.
Путін підписав указ про весняний призов - що відомо
Російський диктатор Володимир Путін 30 березня підписав указ про весняний призов до армії.
В указі Путіна наголошується, що в рамках весняного призову в армію по території всієї Росії воєнкоми повинні нагребти не менше 147 тисяч росіян.