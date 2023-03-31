Путін вважає небезпечним для стабільності своєї влади відправляти на війну молодих призовників.

Оголошений у Росії весняний призов з 1 квітня може перешкодити Кремлю готувати поповнення мобілізованих для війни проти України, зазначає Інститут вивчення війни в ранковому зведенні.

На думку аналітиків, Путін вважає небезпечним для стабільності своєї влади відправляти на війну молодих призовників - тому зробив ставку на мобілізацію резервістів і набір добровольців.

Тому призовники, найімовірніше, воювати не поїдуть, але їх все одно теж треба десь навчати. "Навчальні потужності Росії обмежені, і те, що їх займуть призовники, які не будуть воювати в Україні в 2023 році, позбавляє Кремль можливості навчати резервістів і добровольців, які воювати будуть", - йдеться у зведенні ISW.

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Аналітики вважають, що Росія може спробувати набрати поповнення для частин в Україні, примушуючи або умовляючи підписати контракт якусь частину солдатів, що закінчують службу за призовом і вже в якійсь мірі підготовлені до того, щоб воювати.

"Але наскільки успішним може бути це підприємство, ще не цілком зрозуміло", - зазначає у звіті Інститут вивчення війни.

Путін підписав указ про весняний призов - що відомо

Російський диктатор Володимир Путін 30 березня підписав указ про весняний призов до армії.

В указі Путіна наголошується, що в рамках весняного призову в армію по території всієї Росії воєнкоми повинні нагребти не менше 147 тисяч росіян.

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