Проросійські пропагандисти пишуть, що уражень об'єктів на півострові немає.

Підконтрольні окупантам Телеграм-канали повідомляють, що цієї ночі у селищі Нижньогірське в анексованому Криму було чути вибухи. Там нібито спрацювала ворожа ППО.

Про те, що на території окупованого півострова було гучно, повідомляють й місцеві жителі, пише "ЧП Крым". "Протиповітряний бій у Нижньогірському зняли очевидці", – йдеться у повідомленні.

Стверджується, що нібито російська ППО в окупованому Криму збила "начинені вибухівкою БПЛА, що впали у поле". Проросійські пропагандисти пишуть, що уражень об'єктів на території півострова немає.

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Вибухи в Криму

Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України. Останнім часом на півострові почастішали дивні вибухи на півострові. Масштабна НП сталася на військовому аеродромі "Саки", коли згоріли десятки російських винищувачів.

А вранці 8 жовтня 2022 року сталася сильна пожежа на Кримському мосту. Виявляється, після потужного вибуху два автомобільних прольоти були обвалені, вони впали у воду.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. У самій українській службі безпеки жартували з цього приводу, не підтверджуючи офіційно причетність до "полум'яної" події.

4 січня 2023 року вранці в окупованому Севастополі та прилеглих районах міста пролунали вибухи біля військового аеродрому Бельбек. Місцеві пабліки скаржились на "хлопки" в Севастополі – в районі Фруктового і Солдатського. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що російська ППО збила над містом два безпілотники.

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