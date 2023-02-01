Момент вибуху зняли на відео.

Українські вибухотехніки знищили на полігоні одночасно 200 "Градів", якими Росія обстрілювала Донецьку область.

У відділі комунікації поліції Донеччини повідомляють, що це одна з наймасштабніших ліквідацій, проведених поліцейськими. З 24 лютого вони знищили близько 3500 боєприпасів.

Минулого року донецькі правоохоронці здійснили понад 1400 виїздів, більшість із них - на обстеження місць "прильотів" та розмінування деокупованих територій. Найчастіше для обстрілів області Росія використовувала ракети С-300 (167 одиниць) та Х-59 (51).

Відзначається, що ракети, які знаходяться у вкрай небезпечному стані, ліквідують на полігонах. Оскільки поліцейські вилучають велику кількість ворожої зброї щодня, контрольовані підриви здійснюють 2-3 рази на тиждень.

Розмінування України

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомляють, що наразі вибухонебезпечними предметами потенційно забруднена майже третина усіх українських територій.

Постійно з'являються повідомлення про підриви цивільних людей, поліцейських та рятувальників.

Експерти вважають, що на розмінування території України від мін та розтяжок знадобиться близько 5-7 років - це без урахування лісів та великих полів.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати до весни 2023 року профінансують роботу 100 розмінувальних команд в Україні.

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