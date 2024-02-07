Ворог намагається відновити контроль над населеним пунктом.

Сили оборони стійко відбивають ворожі атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Втім, росіяни не полишають спроб повернути контроль над цим населеним пунктом.

Про це повідомив боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Хлопці відбивають контратаки росіян, використовуючи різноманітну тактику та досвід. Росіяни намагаються відновити вогневий контроль над Роботиним, і надалі повернути контроль над цим населеним пунктом. На жаль, від нього залишилася тільки назва й обгорілі стіни цивільних будинків. На момент повномасштабного вторгнення в цьому населеному пункті мешкало близько 500 жителів. Замінувавши все у три ряди за 2022-2023 рік, натикавши купу техніки, маючи перевагу в повітрі, вони все одно втратили над ним контроль. Окупанти дуже хочуть його повернути, але в них нічого не виходить", - наголосів Денисов.

За словами військового, за останні два місяці ворог взяв на озброєння тактику випаленої землі. Для цього росіяни активно використовують артилерію, підганяють "Солнцепьок", щоб не можна було ніде сховатися. Українським воїнам доводиться вести оборону посеред голого поля.

Роботине - що відбувається у селі зараз

Як повідомляв УНІАН, позиційні бойові дії також тривали на заході Запорізької області (поблизу Роботиного та на захід від Вербового), а також на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили, які діють на Херсонському напрямку, надають перевагу локалізації та завданню ударів по українських операторах безпілотників.

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