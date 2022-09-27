З початку повномасштабної війни загалом знищено близько 57,8 тисячі російських загарбників.

Підрозділи Збройних сил України за добу ліквідували близько 550 окупантів. Всього з 24 лютого на "концерт Кобзона" українські захисники відправили 57750 російських загарбники.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 27 вересня орієнтовно становлять:

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особового складу ‒ близько 57 750 (+550 за минулу добу) осіб ліквідовано;

танків - 2 306 (+16) танків;

бойових броньованих машин - 4881 (+24);

артилерійських систем - 1378 (+9);

РСЗВ - 331 (+1);

засобів ППО ‒ 175 (+3);

літаків/гелікоптерів - 261 (+1) / 224;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7);

крилаті ракеи - 241;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3730 (+19);

кораблі /катери - 15;

спеціальна техніка - 131.

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Ситуація на фронті - що відомо

Збройні сили України офіційно пішли у контрнаступ наприкінці серпня. У перші кілька тижнів захисникам вдалося деокупувати майже всі захоплені ворогом райони Харківської області.

На тлі військової поразки під Харковом Путін оголосив часткову мобілізацію в країні - щоб поповнити резерви для утримання оборонних рубежів.

За добу 26 вернсня ворог завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари по території України, від вогню постраждали понад 50 населених пунктів.

На Слобожанському напрямку ворог атакував в районах населених пунктів Баранівка, Уди, Гатище, Вовчанськ, Дворічне, Кучерівка, Петропавлівка та Сенькове. На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка та Веселе.

На Бахмутському напрямку противник атакував Соледар, Бахмутське, Григорівку, Бахмут, Веселу Долину, Зайцеве, Майорськ та Юр’ївку, а на Авдіївському напрямку – Авдіївку, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнку та Новомихайлівку.

На Новопавлівському напрямку під ворожі обстріли потрапили: Золота Нива, Вугледар, Павлівка та Єгорівка, а на Запорізькому напрямку – Новопіль, Новосілка та Времівка.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Зокрема, Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне.

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