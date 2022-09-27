Виявилося, що поки одні окупанти залишали припаси та кидали техніку, інші ж хотіли вкрасти додому звичайний унітаз.

У звільнені населені міста Харківської області починають повертатися життя, комунікації та звичні для українців послуги. Рашисти залишили після себе безліч неприємних "сюрпризів",від масових поховань до мінувань. Проте подекуди окупанти були ладні залишитися без снарядів, але забрати із собою "найбільший скарб".

На сторінці "Нової пошти" у Twitter показали, що росіяни вкрали з відділення на Харківщині.

"Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке… Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб?", - йдеться у повідомленні.

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Виявилося, рашисти не зраджують своїй головні пристрасті - вони вкрали звичайний унітаз. У коментарях українці жартують про росіян, адже це фото у відділені пошти вкотре нагадує, з якою армією ми воюємо.

"Може давайте ми їм скинемося на унітази, будки, спіднє і вони просто поїдуть додому", - пишуть у коментарях люди.

"Максимум, на шо ми їм скинемося, це пакет, в якому вони поїдуть назад на своє болото", - відповідають інші.

РФ - країна мародерів: що крадуть окупанти в Україні

Як повідомляв УНІАН, за словами жінок, які пережили окупацію в Чернігівській області, для деяких російських окупантів справжнім шоком стало побачити унітаз.

"Вони унітази забирали. Унітази! Заходить в будинок - і каже: "А що це таке?". А йому хтось каже: "Унітаз". "А що це таке?", Це ці вузькоокі...",- розповідала одна бабуся.

Рашисти крали з будинків українців буквально усе: жіночу білизну, пательні, побутову техніку та навіть рибальське спорядження. А на Херсонщині окупант намагався вкрасти інтернет. Бурят хотів "забрати" інтернет додому, для цього він ліз на стовб та зрізав проводи.

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