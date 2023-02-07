Його побратими повідомляли, що він загинув під Ізюмом на Харківщині.

32-річний біолог та військовий Біжан Шаропов, якого вважали зниклим з квітня 2022 року, загинув на війні.

Інформацію про це підтвердили в Інституті фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, де Шаропов навчався та був науковим співробітником.

"Сьогодні стало відомо, що Біжан загинув. Сміливий, життєрадісний, молодий. Голова Ради молодих вчених, науковий співробітник, захисник, хлопець, син. Співчуття рідним і колегам. Це непоправна втрата для всього колективу і близьких. Спочивай з миром", – йдеться в повідомленні.

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Що відомо про Біжана Шаропова

Біжан Шаропов народився 7 жовтня 1989 в столиці Таджикистану Душанбе, з 1995 року його родина мешкала в Києві. Він навчався на кафедрі біології природничого факультету НАУКМА, після – на аспірантурі в Інституті фізіології НАН України. Біжан Шаропов був активним учасником Революції Гідності, у 2014-2015 роках воював на Луганщині в складі батальйону "Айдар".

В 2019 році Біжан захистив дисертацію кандидата наук, почав викладати і був головою Ради молодих вчених Національної академії медичних наук України, науковим співробітником відділу нервово-м'язової фізіології Інституту фізіології. Виступав з науково-популярними лекціями та давав численні інтерв'ю з питань нейробіології та коронавірусної хвороби.

У 2016 році разом с кількома іншими ветеранами "Айдару" Шаропов заснував приватну біотехнологічну компанію з вироблення реактивів для біологічних лабораторних досліджень в Україні. Ця компанія стала відомою навесні 2020 року, коли оголосила про створення тест-системи на основі ПЛР для виявлення збудника коронавірусної хвороби.

З початком повномасштабного вторгнення Росії до України Біжан Шаропов повернувся до війська. З весни він вважався зниклим безвісти. На сторінці бійця в соцмережах, де він активно висвітлював воєнні будні, остання публікація датована 10 квітня.

Попри те, що загибель військового не було підтверджено офіційно, його побратими неодноразово повідомляли, що він загинув під Ізюмом. Зокрема, в жовтні бійці 92-ї ОМБр присвятили пам’яті Шаропова відео, на якому за один день знищили три ворожі артилерійські позиції.

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