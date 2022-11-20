Сили загарбників розколоті, вважають у британській розвідці.

Російські загарбники досить впорядковано нещодавно відступали з правобережжя Херсонської області.

Супротивник втратив під час відступу десятки одиниць техніки, а не сотні, повідомляє Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на відомості розвідки.

За даними британської розвідки, окупанти пошкодили чимало залишеної техніки, щоб вона не дісталася українським військовим.

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"Нещодавній відступ РФ із західної частини Херсонщини здійснювався досить впорядковано, порівняно з попередніми масштабними відступами росіян протягом війни… Цей відносний успіх, імовірно, частково пояснюється більш ефективним єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна", - йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що ворожі сили все одно розколоті через погане керівництво нижньої та середньої ланки, а також у зв’язку з практикою приховування реального стану справ.

Відступ російських військ з частини Херсонської області - найважливіші новини

Армія України з кінця літа почала активно витісняти загарбників з низки регіонів. Спершу було звільнено майже всю Харківську область, там супротивники залишили дуже багато техніки.

Наші воїни також активно йшли вперед у Херсонській області. Станом на кінець жовтня було звільнено понад 80 населених пунктів.

9 листопада стало відомо, що РФ вирішила перекинути своїх посіпак з правобережжя Херсонської області на лівобережжя через серйозні проблеми із постачанням.

Вже через кілька днів - 11 числа, у Херсон зайшли українські спецпідрозділи.

Полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов говорив, що загарбники в паніці покидали правобережжя, був хаос.

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