Український пілот знищив цілі доволі ризикованим способом, продемонструвавши високий рівень маневреності у повітрі.

Український пілот F-16, який знищив шість російських ракет за одну місію, продемонстрував виняткову майстерність. Це стало можливим під час надзвичайно ризикованого бою, заявив у коментарі Business Insider ветеран ВПС США, колишній пілот F-16 Джон Венейбл.

Командування Повітряних сил України підтвердило, що під час грудневого бою пілот використав шестиствольну 20-мм гармату F-16 M61A1, збивши дві з шести ракет. За словами Венейбла, такий подвиг вимагає не лише професійності, а й глибокої впевненості у своїх діях.

"Той факт, що він зробив це, без зайвих зусиль, говорить багато про його навички", – зазначив ветеран.

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Українські F-16 зазвичай озброєні ракетами AIM-9 Sidewinder і AIM-120 AMRAAM. Однак у цій місії пілот, вичерпавши запаси ракет, вирішив використати гармату для перехоплення ще однієї ракети, що прямувала до Києва. Він зміг вразити її, попри швидкість понад 640 км на годину, і навіть збив одразу дві цілі.

"Збивати крилаті ракети з гармати дуже ризиковано через високу швидкість цілі та небезпеку детонації. Але я робив те, чого мене навчили інструктори в США, і мені вдалося це зробити", - прокоментував сам пілот-рекордсмен.

Експерти, такі як військовий аналітик Тім Робінсон, пояснюють, що використання гармати для перехоплення крилатих ракет є складним процесом і потребує близького наближення до цілі, що підвищує ризик пошкодження літака уламками.

Навички та майстерність

На думку Гордонa "Скіпа" Девіса, генерала-майора у відставці, "пуск двох крилатих ракет з авіаційної гармати є досить вражаючим". Джон Венейбл наголосив, що для уникнення уламків пілоти повинні атакувати під певним кутом, що потребує майстерного маневрування.

Експерт Пітер Лейтон зазначив, що сучасні радари полегшують завдання пілотів, але їм усе одно доводиться демонструвати високу точність і вправність у бою.

Українські ВПС активно використовують F-16 як засіб протиповітряної оборони на тлі масованих ракетних атак Росії. Однак обмежена кількість літаків та їх застарілі версії стримують потенціал. Партнери пообіцяли передати Україні понад 85 F-16, проте цього недостатньо для масштабного протистояння.

Полковник Юрій Ігнат, представник Повітряних сил України, підкреслив, що модернізовані F-16 із більш потужним озброєнням могли б суттєво посилити обороноздатність країни.

Історичний рекорд українського пілота F-16: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, український пілот F-16 збив 6 крилатих ракет за один бойовий виліт. Це сталося вперше в історії у протиповітряному бою 13 грудня 2024 року під час масованої ракетно-дронової атаки росіян по Україні.

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інтерв’ю з цим пілотом, у якому він описав детально, як знищував ворожі ракети. "Я підлетів на зручну для роботи відстань, захопив цілі повторно, почергово запустив ракети та… влучив - обидві цілі знищено!" - розповів він.

Цікаво, що по двох останніх швидкісних цілях, що летіли на Київ, він влучив скорострільною авіаційною гарматою, бо більше озброєння на той момент на F-16 не залишилося.

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