Так, українськими ЗСУ знищено уже 6 генералів.

В Офісі президента заявили, що висока смертність серед найвищого командного складу окупантів вражає.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Вражає висока смертність серед найвищого командного складу РФ. 6 генералів знищено. Генерал-майори Тушаєв, Герасімов, Колесніков, Суховецький, Мітяєв, генерал-лейтенант Мордвічев. Десятки полковників, інших офіцерів. Тотальна неготовність, воюють кількістю та крилатими ракетами", - зазначив він.

Війна в Україні

24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 березня орієнтовно склали 14,7 тис. особового складу.

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