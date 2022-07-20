За словами голови ОП, своєчасне постачання зброї ЗСУ не дасть росіянам можливості зміцнити позиції на захоплених територіях.

Україні важливо завершити війну із Росією до зими.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю "НВ".

За його словами, якщо цього не зробити, то у російських окупантів буде достатньо часу для окопування та відбудови сильнішої оборони.

Єрмак пояснив, що основною метою України є тільки перемога над окупантом, але для цього військовим потрібно достатньо зброї та оснащення.

"Вони мають свій характер, вони мають свій професіоналізм. Вони усе мають, окрім достатнього оснащення, достатньої зброї. Основне завдання ленд-лізу – щоб ми здобули все вчасно. Для нас дуже важливо не заходити зимою. Після зими, коли росіяни матимуть більше часу, щоб окопатися, безумовно, буде важче. Вони нас у це тягнуть. Для нас дуже важливо не надати їм такої можливості", - наголосив Єрмак.

Відповідаючи на запитання про доручення президента Володимира Зеленського деокупувати південь країни та можливості зробити це до настання зими, Єрмак зазначив, що Україна буде деокупована, але строки визволення від загарбників неможливо вказати, бо за цим стоять життя людей.

"У нас є велике бажання і у нас абсолютне розуміння, що це потрібно робити. Але це тема, за якою стоїть життя людей. Тому є бажання, абсолютне розуміння, що це потрібно зробити — і на цьому крапка. Давайте краще порадіємо, якщо це станеться", - наголосив він.

За словами голови ОП, йдеться про звільнення не лише окремих регіонів України, а про деокупацію всієї української території, захопленої супротивниками.

"Це важка робота. Коли проти тебе ворог, у якого набагато більше і зброї, і людей. Ми повинні перемогти, при цьому зберегти якнайбільше наших людей", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, 11 липня Володимир Зеленський говорив, що завдання ЗСУ - деокупація всієї української території.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков в одному з інтерв'ю, говорячи про завдання повернути південь України під контроль Києва, заявив, що президент віддав наказ головнокомандувачу ЗСУ розробити такий план.

"Ми розуміємо, що політично це дуже необхідно для нашої країни. Президент доручив верховному військовому головнокомандувачу розробити плани. Після цього генштаб робить домашнє завдання і каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно "А", "Б" і "В", - сказав він.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, військові краще розуміють, на якому напрямку і в яку чергу мають вести бойові дії, і у них є досить гнучкий графік, який залежить від багатьох обставин.

Проте за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, ЗСУ для переходу в контрнаступ необхідна пристойна кількість бронетехніки.

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