Ворог використав заборонені Оттавською конвенцією протипіхотні міни, які не можливо знешкодити без підриву.

Окупанти здійснили дистанційне мінування цивільного сектору Зайцевого.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Північ» на сторінці у Facebook.

"Командування російсько-окупаційних військ, намагаючись скомпрометувати Збройні Сили України, вдається до зухвалих дій та наражає на смертельну небезпеку цивільне населення. Сьогодні, 12 квітня, окупанти підступно здійснили дистанційне мінування цивільного сектору населеного пункту Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву. Україна, відповідно до згаданої Конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилась підписати та ратифікувати Оттавську конвенцію - ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Автор: Інна Андаліцька