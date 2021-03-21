З початку поточної доби було зафіксовано два ворожих обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне.
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Як повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні, окупанти вели обстріли з гранатометів різних систем.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
«Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей», - зазначили в штабі.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, додали в прес-центрі.
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