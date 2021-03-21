Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

З початку поточної доби було зафіксовано два ворожих обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне.

Читайте такожДоба на Донбасі: від ворожих обстрілів загинув український військовий

Як повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні, окупанти вели обстріли з гранатометів різних систем.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

«Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей», - зазначили в штабі.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, додали в прес-центрі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська