На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації 9 разів обстріляли підрозділи українських військових, одного бійця поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у вечірньому зведенні.

Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поруч з населеним пунктом Південне, противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих обстрілів позицій українських підрозділів один військовослужбовець Збройних сил України дістав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу… Стан здоров’я українського захисника– задовільний», - йдеться у повідомленні.

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За даними штабу, неподалік Катеринівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Луганське ворог обстріл позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів, а біля селища Троїцьке – ще й з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населених пунктів Опитне та Авдіївка окупанти відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, а біля селища Піски – ще й ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Також в районі населеного пункту Гнутове противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

«На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь», - додали в штабі.

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Автор: Тамара Отовська