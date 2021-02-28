У відповідь на обстріли окупантів українські воїни також відкривали вогонь / фото УНІАН

У неділю, 28 лютого, на Донбасі російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню.

Про це прес-центр штабу операції Об'єднаних сил повідомляє у вечірньому зведенні.

Читайте такожЗагострення на Донбасі пов'язано з санкціями щодо Медведчука - КравчукТак, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл в напрямку українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Верхньоторецька російсько-окупаційні війська здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

У відповідь на обстріли противника українські воїни також відкривали вогонь. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Загострення на Донбасі

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Автор: Юлія Янкевич