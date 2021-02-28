У неділю, 28 лютого, на Донбасі російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню.
Про це прес-центр штабу операції Об'єднаних сил повідомляє у вечірньому зведенні.
Читайте такожЗагострення на Донбасі пов'язано з санкціями щодо Медведчука - КравчукТак, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл в напрямку українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Верхньоторецька російсько-окупаційні війська здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.
У відповідь на обстріли противника українські воїни також відкривали вогонь. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
Загострення на Донбасі
- 26 лютого на Донбасі окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення, троє воїнів — бойові травмування. Ще один боєць підірвався на міні.
- Протягом минулої доби, 27 лютого, російські бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим тиші. Один український військовий підірвався на міні та був госпіталізований.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram