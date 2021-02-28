Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У неділю, 28 лютого, на Донбасі російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню.

Про це прес-центр штабу операції Об'єднаних сил повідомляє у вечірньому зведенні.

Читайте такожЗагострення на Донбасі пов'язано з санкціями щодо Медведчука - КравчукТак, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл в напрямку українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Верхньоторецька російсько-окупаційні війська здійснили кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

У відповідь на обстріли противника українські воїни також відкривали вогонь. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Загострення на Донбасі

26 лютого на Донбасі окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів 7 військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення, троє воїнів — бойові травмування. Ще один боєць підірвався на міні.

Протягом минулої доби, 27 лютого, російські бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим тиші. Один український військовий підірвався на міні та був госпіталізований.

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Автор: Юлія Янкевич