Протягом поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.
Про це прес-центр штабу ООС повідомляє у вечірньому зведенні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в передмісті Авдіївки, збройні формування РФ відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів.
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Крім того, неподалік Новомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Пищевик – з автоматичних станкових гранатометів.
Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
"Бойових втрат серед наших захисників немає", - уточнили у штабі.
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