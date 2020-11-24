Мінкін служив старшим солдатом у 72-й ОМБр / фото Facebook
Військовослужбовцем Збройних сил України, який загинув від кулі снайпера в передмісті Авдіївки у вівторок, 24 листопада, виявився В'ячеслав Мінкін.
Про це повідомила волонтерська організація "Мир і Ко" у Facebook.
Мінкін служив старшим солдатом в 72-й ОМБр.
У Facebook Фастівської міськради уточнили, що вдома 31-річного фастівчанина чекали дружина і син.
У 2019 році Мінкін був нагороджений медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".
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