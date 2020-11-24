У 2019 році загиблий В'ячеслав Мінкін був нагороджений медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".

Військовослужбовцем Збройних сил України, який загинув від кулі снайпера в передмісті Авдіївки у вівторок, 24 листопада, виявився В'ячеслав Мінкін.

Про це повідомила волонтерська організація "Мир і Ко" у Facebook.

Мінкін служив старшим солдатом в 72-й ОМБр.

У Facebook Фастівської міськради уточнили, що вдома 31-річного фастівчанина чекали дружина і син.

У 2019 році Мінкін був нагороджений медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".

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Російсько-окупаційні війська порушили домовленості про припинення вогню сьогодні близько опівдня.

Військовослужбовець Збройних сил України дістав вогнепальне поранення у передмісті Авдіївки.

Об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали у зв’язку із заходами щодо евакуації пораненого.

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Автор: Денис Прядко