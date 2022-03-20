Також українські захисники знищили 12 танків; 9 БМП та 3 автомобіля.

Українські сили оборони відбили 7 атак на Донбасі, знищили 170 осіб, збили літак та вертоліт.

Про це йдеться у повідомленні Операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити українську землю.

"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога", - йдеться у повідомленні.

Також військовослужбовці Об’єднаних завдали втрат російським окупантам.

Так, українські захисники знищили: 12 танків; 9 БМП та 3 автомобіля.

"Загальні втрати живої сили противника склали близько 170 осіб", - наголошується у повідомленні.

При цьому, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України заявляє, що російський призов жителів окупованого Донбасу - це порушення міжнародного права. Так, за даними МЗС, Росія призиває до армії жителів Донбасу - у відомстві впевнені, що кремлівський режим відповість за це.

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