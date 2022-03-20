Найскладніше було вивозити людей з Попасної та Рубіжного, адже тут бойові дії не припинялись.

З Луганщини вже евакуювали 12,5 тисяч людей. Керівник однієї з місцевих ВЦА області отримав контузію

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Загалом трьома гуманітарними коридорами з Луганщини нам вдалось вивезти майже 12,5 тисяч мирних мешканців", - зауважив він.

Так, за його словами, вчора гуманітарним коридором, попри усі намагання окупантів зірвати евакуацію, вивезли 670 людей.

"Найскладніше було вивозити людей з Попасної та Рубіжного, адже тут бойові дії не припинялись. Рятуючи земляків, керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов отримав контузію", - зазначив Гайдай.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині очікують потужного підкріплення, щоб вибити росіян. Окупанти концентрують досить багато військової техніки і військових, тому їм вдалося створити свої позиції. Однак очільник Луганської області Сергій Гайдай запевняє, що їх можна буде швидко вигнати у разі перекидання військового підкріплення на цей фронт.

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