Крім того, знищено багато техніки противника.

На Таврійському напрямку за останню добу втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Як повідомив в своєму Telegram-каналі командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, підрозділи ракетних військ та артилерії цього напрямку протягом доби виконали 1 тис. 242 вогневих завдання.

За його словами, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

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"Знищено 17 одиниць військової техніки противника. Зокрема, танк, протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", МТЛБ, два БпЛА "Supercam", БпЛА "Zala", три гармати 2А36 "Гіацинт-Б", станція РЕБ, зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор" та автомобільна техніка", - зазначив командувач.

Також, як поінформував Тарнавський, було знищено чотири склади боєприпасів ворога.

Новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, за цей тиждень, з 26 червня по 2 друге липня, Сили оборони знищили 476 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Зокрема, російські загарбники втратили 22 танки, 82 бойових броньованих машини, 154 артилерійські системи, 13 РСЗВ, 5 установок ППО, 81 одиницю автотехніки, 31 одиницю спецтехніки. Також Сили оборони України збили один літак, дві ворожих ракети та 85 БпЛА.

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