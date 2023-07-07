На підмогу "трьохсотим" вирушили евакуаційні групи, але і їх було розбито.

Українські військові показали, чим закінчилась одна з останніх танкових атак противника під Авдіївкою. Як свідчать відзняті бійцями кадри, у результаті "м'ясного" штурму РФ було знешкоджено весь екіпаж кількох Т-80БВ. Самі машини з невеликими пошкодженнями було взято як "трофей".

На відео захисник, який брав безпосередню участь у відбитті нападу противника, розповів деталі спроби прориву української оборони на вказаному напрямку. "Танки не сильно пошкоджені. Танк не рухався, танкісти з нього повилазили, хотіли втекти - їх стрілецькою зброєю було знешкоджено", - пояснив оборонець.

На підмогу "трьохсотим" вирушили евакуаційні групи, але і їх було розбито. "Їхні евакуаційні групи пробували потроху залізти, витягувати своїх "трьохсотих" - наша арта трішки підключилась", - додав боєць.

Як уточнив у Telegram журналіст Юрій Бутусов, всього штурм ворога тривав понад 10 годин. В результаті відбиття атаки наші бійці захопили два російські танки Т-80БВ та знищили понад десяток окупантів, включаючи екіпажі захоплених машин.

Бій за Авдіївку - подробиці невдалого штурму росіян

Напередодні начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що під час останньої атаки ЗС РФ під Авдіївкою українські війська не тільки відбили ворога, а й повернули собі десятки метрів раніше втрачених позицій.

Останнім часом росіяни активізували спроби штурмів з північних околиць - з району Кам'янки. Проте під час останніх кількох атак пішли зі шляху, яким давно не користувалися, - з напрямку шахти "Бутівка". У самому місті та навколо нього "гаряче", додав Барабаш.

Ще раніше військовий 109-ї бригади ТрО Єгор Фірсов заявив, що ворог з ділянки фронту між Авдіївкою та Бахмутом відтягує живу силу та техніку на інші, більш гарячі та інтенсивні напрямки. Моральний стан ворога на ділянці фронту між Авдіївкою та Бахмутом можна охарактеризувати, як "в тяжкому нокдауні".

Війна в Україні - останні новини

На Бахмутському напрямку сили оборони просунулись за добу на більш ніж кілометр. Зокрема, сьогодні вранці Генштаб підтвердив успіхи ЗСУ біля Кліщіївки - північніше та південніше міста Бахмут воїни продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

Про зайняття українськими захисниками частини висот на цьому напрямку інформував вранці 7 липня й заступник командира Третьої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін.

На Лимано-Куп’янській ділянці фронту ворог уже багато тижнів намагається бути агресивним, атакує.

Вас також можуть зацікавити новини: