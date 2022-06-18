Він також розказав, у якому випадку Путін може напасти на Польщу та країни Балтії.

Якщо Росія продовжуватиме обстріли прикордонних з Польщею районів України, то Варшава може взяти на себе протиповітряну оборону над західними областями.

Про це заявив бригадний генерал, екс-керівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козей в інтерв'ю Onet.

Говорячи про технічне оснащення України та РФ, польський генерал зазначив, що у порівнянні з початком війни українці мають чимало сучасної військової техніки із Заходу. Росіяни у цьому випадку програють, оскільки опираються на застаріле, радянське або пострадянське обладнання. Однак кількісно, очевидно, РФ таки досі становить серйозну загрозу.

Характеризуючи ситуацію з повітряною безпекою в Україні, Козєй припустив можливість протиракетного захисту західних областей, зважаючи на близькість ракетних ударів до польського кордону.

"Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми можемо запровадити протиракетний захист над Західною Україною", – сказав екс-керівник БНБО Польщі.

Він наголосив, що Росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні. Разом з тим, він не має сумніву у тому, що Росія вийде з війни в Україні явно ослабленою.

"Її стратегічні можливості зменшаться, позиції на міжнародній арені значно погіршаться, а рівень життя росіян значно впаде. У цьому сенсі можна сказати, що Росія програє цю війну", - зазначив Козєй.

Козєй також наголосив на важливості битви за Донбас.

"Її результат може виявитися вирішальним для майбутнього України, а також і для країн Балтії та Польщі. Потенційний напад путінських військ на Польщу та країни Балтії – це не політична вигадка, дуже ймовірна ситуація, що може виникнути. Але лише в тому випадку, якщо РФ здобуде повну перемогу над Україною. Кремль бачить перемогу так: перемога на Донбасі, успішна атака на Одесу, завоювання всього півдня, зміщення Зеленського і встановлення проросійського уряду (за моделлю Лукашенка). Якби РФ це вдалося, то це була б дуже небезпечна ситуація. На хвилі ейфорії щодо перемоги російський народ буде наполегливіше нести тягарі, пов’язані, зокрема, із санкціями. І буде готовий "добивати Захід", – каже Козєй.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. В результаті Російський рубль "впав на дно" через множинних санкцій, в тому числі обмежень на валюту, і розривів торгових зв'язків.

У зв'язку з цим союзники України почали активно допомагати як у гуманітарній сфері, так і у військовій. Одним з найактивніших помічників у боротьбі з окупантами стала Польща.

Так, президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 8 червня, розпочав турне європейськими країнами заради підтримки інтеграції України в ЄС. Спочатку він повинен був відправитися до Португалії, потім відвідати Італію і Румунію. За його словами, Варшава відправила Києву понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки в рамках військової допомоги.

Своєю чергою Москва намагається погіршити відносини між Україною і Польщею, поширюючи фейки. Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що Варшава нібито переходить до захоплення територій на заході України.

Раніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров знову заявив про захоплення української території Польщею.

"Польща і ті керівники, які допускають подібні сентенції, напевно, їм краще порадити займатися вивченням історії, своєї власної історії і тих подій, які лежать в основі польської історії. Поки ми бачимо, що за розмовами про неприпустимість діалогу з Росією польські колеги починають активно освоювати українську територію", – заявив дипломат.

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