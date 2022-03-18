Про це свідчать відповідні супутникові знімки.

Російські окупанти почали будувати земляні вали для захисту військових позицій на північний захід від Києва.

Про це свідчать відповідні супутникові знімки.

На нових супутникових знімках видно захисні вали навколо російської військової техніки в районі Озер і авіабази Антонов.

У селах Здвижівка і Берестянка, розташованих далі на північний захід, також можна побачити додаткову російську військову техніку і деякі споруди насипів.

Як повідомляв УНІАН, Російські окупанти намагаються перегрупуватися і спробувати знову вдарити по Києву. У Київській області небезпечними напрямками залишаються, зокрема, Житомирська траса, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель та північ Вишгородського району.

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