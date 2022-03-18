У Київській області небезпечними напрямками залишаються, зокрема, Житомирська траса, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель та північ Вишгородського району.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк зазначає, що російські окупанти намагаються перегрупуватися та спробувати знову вдарити по Києву.

Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в його Telegram-каналі.

"Ворог намагається закріпитися, перегрупуватися, наростити сили та спробувати знову вдарити по нашій столиці. Але наші воїни зривають всі їхні плани... Ми готові гідно зустріти ворога та відправити його в пекло", - зазначив Павлюк.

За його словами, ситуація в Київській області контрольована.

"Найбільш небезпечними напрямками залишається Житомирська траса, міста Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитрівська громада, Макарів, північ Вишгородського району та територія трьох громад Броварського району", - сказав голова ОВА.

Павлюк зауважив, що проводиться евакуація цивільного населення та завозиться гуманітарна допомога.

"Але ворог, нехтуючи всіма міжнародними договорами, зриває виконання у повному обсязі запланованих заходів", - констатував він.

Сьогодні російських окупантів відкинули від Києва зі сторони правого берега Дніпра на відстань до 70 кілометрів. У Сухопутних військах ЗСУ зазначили, що захоплення столиці - це одне з найголовніших стратегічних завдань для ворога.

Через провал у наступальній операції російські терористи продовжують хаотично обстрілювати житлові райони Києва.

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