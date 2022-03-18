Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк зазначає, що російські окупанти намагаються перегрупуватися та спробувати знову вдарити по Києву.
Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в його Telegram-каналі.
"Ворог намагається закріпитися, перегрупуватися, наростити сили та спробувати знову вдарити по нашій столиці. Але наші воїни зривають всі їхні плани... Ми готові гідно зустріти ворога та відправити його в пекло", - зазначив Павлюк.
За його словами, ситуація в Київській області контрольована.
"Найбільш небезпечними напрямками залишається Житомирська траса, міста Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитрівська громада, Макарів, північ Вишгородського району та територія трьох громад Броварського району", - сказав голова ОВА.
Павлюк зауважив, що проводиться евакуація цивільного населення та завозиться гуманітарна допомога.
"Але ворог, нехтуючи всіма міжнародними договорами, зриває виконання у повному обсязі запланованих заходів", - констатував він.
Сьогодні російських окупантів відкинули від Києва зі сторони правого берега Дніпра на відстань до 70 кілометрів. У Сухопутних військах ЗСУ зазначили, що захоплення столиці - це одне з найголовніших стратегічних завдань для ворога.
Через провал у наступальній операції російські терористи продовжують хаотично обстрілювати житлові райони Києва.