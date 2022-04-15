У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника маневрує і переформовується.

14 квітня на південних рубежах української оборони ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких, зокрема бойові броньовані машини.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook щодо поточної оперативної обстановки на півдні України.

"За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА", - мовиться у дописі.

Також повідомляється, що після напружених перемовин "вдалось досягнути домовленостей з обміну полоненими в районі селища Посад-Покровське, де 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших".

Зазначається також, що при входженні до населених пунктів на адміністративній межі Миколаївщини та Херсонщини "армія мародерів не може втриматися від зухвалих пограбувань і аморальних вчинків".

"А після того вкривають селище артилерійським вогнем, видаючи це за атаку Збройних сил України з метою дискредитації української влади", - наголошується у повідомленні.

У ОК "Південь" також повідомили, що на Одещині правоохоронці викрили потужне злочинне угруповання, яке перебувало у контакті з ворогом і готувало підґрунтя для співпраці з окупантами.

"Злочинці проводили дестабілізаційну діяльність серед населення, намагалися проникнути до територіальної оборони і збирали дані про представників силових структур. Всі члени угруповання затримані", - констатували у Оперативному командуванні.

У Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника маневрує і переформовується, продовжуючи тримати в ізоляції порти України та зберігаючи ймовірність ракетних ударів на достатньо високому рівні.

Як повідомляв УНІАН, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби відбили шість атак російських окупантів.