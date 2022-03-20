Президент України заявив, що Росія не може насильно отримати прихильність громадян іншої країни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не може піти на компроміс щодо територіальної цілісності.

Про це президент України сказав в інтерв'ю CNN.

У Зеленського запитали про російські вимоги, у тому числі щодо визнання Криму частиною Росії, визнання "незалежності" двох республік на Донбасі і гарантій стосовно невступу України в НАТО.

Зокрема, президент заявив, що існують такі "компроміси", на які Україна не може піти на переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Є компроміси, щодо яких ми не можемо бути готові як незалежна держава", - заявив Зеленський.

"Будь-які компроміси, пов'язані з нашою територіальною цілісністю і нашим суверенітетом - український народ висловився з цього приводу: вони не вітали російських солдатів з букетом квітів, вони вітали їх мужністю, вони вітали їх зі зброєю у своїх руках ", - сказав Зеленський.

Він також додав, що Росія не може насильно отримати прихильність громадян іншої країни.

"Ви не можете просто змусити президента іншої країни визнати усе шляхом застосування сили", - заявив Зеленський.