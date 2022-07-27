Лідер бойовиків стверджує, що Київ заснували "російські" люди.

Ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін вирушив у Білорусь і там заговорив про захоплення восьми міст України.

Пушилін в Telegram повідомив, що відвідав Брест і разом з секретарем генради партії "Єдина Росія" Андрієм Турчаком і послом РФ в Білорусі Борисом Гризловим поклали квіти до Вічного вогню меморіалу "Брестська фортеця".

Посібники окупантів відвідали меморіал, оскільки 28 липня буде 78-а річниця визволення Бреста від нацистів під час Другої світової війни.

Пам'ятну дату Пушилін використовував для того, щоб закликати до нової агресії проти України.

"Сьогодні прийшов час знову звільняти російські міста, засновані російськими людьми: Київ, Чернігів, Полтава, Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Луцьк...", - стверджував псевдочиновник.

Варто зазначити, що засновниками Києва вважаються полянський князь Кий, його брати Щек і Хорив та сестра - Либідь. Офіційно прийнятою датою заснування столиці України є 482 рік. Датою заснування Москви вважається 1147 рік.

Нагадаємо, РФ навесні 2014 року захопила український Крим і вдерлася на частину Донецької та Луганської областей і там підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Денис Пушилін став ватажком "ДНР" у 2018 році.

Рано вранці 24 лютого поточного року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, в тому числі з території Білорусі.

Українські воїни вже знищили на нашій території понад 40 тисяч загарбників.

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