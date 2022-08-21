Загроза завдання ворогом ракетних та авіударів з території Білорусі зберігається, попередили у Генштабі ЗСУ.

На кордоні з Україною супротивник переміщає засоби ППО на територію Білорусі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення засобів протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації на територію республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що продовжує зберігатися загроза завдання супротивником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники, зокрема, вдерлися в нашу країну з території Білорусі. Росія перекидала в Білорусь різне озброєння, у тому числі засоби ППО.

Україна дає гідну відсіч ворогам - ліквідовано вже 44 900 загарбників.

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