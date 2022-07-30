За словами головнокомандувача, ЗСУ влаштували противнику справжнє пекло в українському небі.

Авіація Повітряних сил України продовжує контролювати повітряний простір нашої країни та не дозволяє російським окупантам наблизитися до наших кордонів.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відео спільної роботи українських пілотів та воїнів зенітних ракетних військ.

"У перші тижні війни авіація Повітряних Сил влаштувала противнику справжнє пекло в українському небі. Сьогодні наші пілоти разом із воїнами зенітних ракетних військ продовжують контролювати повітряний простір, змусивши ворога відмовитися від наближення до наших кордонів", – зазначив Залужний під відео.

Нагадаємо, сьогодні на Донеччині січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований російський штурмовик Су-25.

Як писав УНІАН, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, вже близько двох місяців російські літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над тією українською територією, яка перебуває безпосередньо під контролем Збройних сил України.

Відомо, що Україна зберігає контроль над більшою частиною свого повітряного простору, у той час, як Росії не вдалося ефективно знищити українські ВПС чи придушити українську систему ППО.

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