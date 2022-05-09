Олексій Арестович зазначив, що російська армія в Україні займається чистим геноцидом.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що в Україні відбуваються ще "чотири Бучі". Він зазначив, що дві - на запорізькому напрямку, дві - на херсонському.

Про це Арестович повідомив в ефірі ізраїльського телеканалу Channel 9.

"Поки тема стоїть про виживання українського народу, тому що російська армія тут займається чистим геноцидом. І, між іншим, Міжнародний суд ООН розглядає цю справу саме як геноцид Росії проти України - так справа називається, а не як-небудь інакше", - заявив радник глави офісу президента.

За його словами, прямо зараз у нас чотири нові Бучі: дві - на запорізькому напрямку, дві - на Херсонському

"Масові зґвалтування, вбивства дітей, людей похилого віку, розстріли мирних жителів і т. д. про яке "братство" ми можемо поки говорити? Це справа... навіть якщо і буде відновлення відносин – все-таки ми є сусідами – це дуже віддалена історія. А зараз наше завдання - вижити", - підсумував Арестович.

Різанина в Бучі - що відомо

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі й Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок. Багатьох загиблих намагалися спалити.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

25 квітня співробітники Бучанської окружної прокуратури встановили особи російських військовослужбовців, які здійснювали звірства в Бучі.

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