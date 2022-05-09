Радник глави ОПУ зазначив, що допомога західних союзників для України сильно розтягнута в часі.

Російські війська можуть повторити спробу наступу на Київ. Західні партнери України занадто повільно надають військову допомогу.

Про це заявив радник голови офісу президента України Олексій Арестович у бесіді з Марком Фейгіним.

За його словами, невисокі темпи надання Україні озброєння від західних партнерів може спровокувати новий наступ російських окупантів на Київ.

"Пакет військової допомоги голосується в травні. Поки його проголосують, поки приїде озброєння - це дуже довга історія. За цей час Росія встигне мобілізуватися, швидше за все. Прихована часткова мобілізація вже йде. Тому цілком можливий другий наступ на Київ, на Чернігів, Суми, Харків. Все можливо такими темпами", - пояснив Арестович.

При цьому він зазначив, що пройдуть тижні або навіть місяці до того, як подіють санкції або приїде зброя.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зазначив, що вдалося відстояти Київ. За його словами, це ще не є остаточною перемогою України.

6 травня голова Київської ОВА Олександр Павлюк заявив, що загроза повторного наступу військ Росії на Київ є завжди. Українська влада готується до різних варіантів розвитку подій

У свою чергу 7 травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що після 8-9 травня жителям столиці, які виїхали через повномасштабну війну з РФ, можна починати повертатися.

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