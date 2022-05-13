Радник глави ОПУ заявив, що біля Попасної накопичилися російські війська

Російські військові готуються до наступу на декількох напрямках. Окупанти вже тричі намагалися прорватися в районі Авдіївки.

Про це розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"У нас намічається зрадонька у вигляді страшного російського наступу. Маленького, але страшного. Наступ вони планують на кількох напрямках. Від Попасної накопичилися російські війська і, мабуть, радісно підуть на захід або на північ від Попасної, ну або спробують", - розповів Арестович.

За його словами, в районі Авдіївки окупанти зробили три "героїчні" спроби штурму.

"Їм відповіла наша артилерія, але вони хочуть прорватися і дуже хочуть, тому що партія вимагає оточення Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська. На запорізькому напрямку під'їхав якийсь страшний танковий батальйон, який теж хоче геройствувати", - підсумував радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

Голова Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко заявив, що армія РФ щодня зазнає втрат на війні в Україні, щоб їх компенсувати, російське командування готується відправляти в бій "московських мажорчиків".

Станом на 13 травня в українські військові ліквідували 26, 9 тисячі російських окупантів.

Крім того, в Пентагоні заявили, що українська артилерія зриває наступ російської армії на Донбасі.

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