Олександр Мотузяник зазначив, що військові РФ продовжують знищувати інфрастурктуру України.

Російські окупанти намагаються інтегрувати тимчасово окуповані території України до складу Російської Федерації. Українцям, які залишилися в окупованих населених пунктах, планують видавати паспорти РФ.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Російські військово-цивільні адміністрації проводять заходи з підготовки інтеграції окупованих територій до складу Росії. У тому числі: зміни адміністративно-територіального поділу; адаптація правоохоронної, банківської та прикордонних систем до російського законодавства; підготовка нормативно-правової бази для видачі паспортів РФ і т. д.", - розповів Мотузяник.

При цьому він вказав, що армія РФ продовжує знищувати інфраструктуру України, завдаючи ракетні та авіаційні удари, а також обстрілюють з артилерії житлові райони та об'єкти інфраструктури в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській та Сумській областях.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Москви вже відпрацьована схема окупації чужих територій. Спочатку входять війська, встановлюються правила окупантів, всіх незгодних або усувають, або змушують виїхати, а після проводять фейкові референдуми. Наступний етап установка російського зв'язку, банків, впровадження російського рубля і видача паспортів РФ.

Так, Генштаб ЗСУ ще наприкінці березня передавати про псевдореферендум, який окупанти хочуть провести в Херсонській області. З цією метою вороги збирають дані жителів Херсонщини та Миколаївщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перестане вести переговори з РФ, якщо відбудеться так званий "референдум". Після цього в МЗС Росії відхрещуватися від слів про псевдореферендум. На думку мера Херсона Ігоря Колихаєва, Регіон можуть приєднати до Криму.

12 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти мають намір провести фейковий референдум і в розбомбленому Маріуполі.

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