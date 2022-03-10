Армія путінських посіпак продовжує використовувати тактику терору на території України. Окупанти бомблять мирні міста і вбивають цивільних. Обстріл пологового будинку в Маріуполі показав, на які звірства здатні "орки" з РФ, яких не можна називати справжніми солдатами. Про кількість убитих за час війни українців висловився Міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, цивільних вже померло більше, ніж представників усіх силових структур в країні.
У заяві Резнікова сказано: "Зазнавши нищівних втрат, російські окупанти почали терористичну війну. Вони поводяться, як злочинці і боягузи. Вони вбивають і захоплюють в заручники мирних громадян — жінок і дітей. Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українців, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні, а й у всьому світі. Кремль бомбить школи, лікарні та пологові будинки. Москва нікого не захищає — вона тільки знищує".
Точна кількість убитих цивільних поки не називається. Але в одному тільки Маріуполі підлі окупанти винищили близько 1300 мирних українців.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.