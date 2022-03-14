На Запоріжжі з'являються люди, які поширюють дезінформацію і проводять інформаційно-психологічні акції з метою підриву довіри населення до влади.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації зазначають, що окупанти зазнали втрат на напрямку Василівка - Пологи.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі голови ЗОВА Олександра Старуха.

У ЗОВА підкреслили, що ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб, але "головна мета ведення бойових дій на території Запорізького краю ворогом не досягнута".

"Що стосується наших підрозділів, вони продовжують наносити вогневі ураження по противнику як на передньому краї, так і вглиб його оперативної побудови і бойових порядків. Окупанти зазнали втрат на напрямку Василівка - Пологи", - мовиться у дописі.

В Енергодарі російські загарбники за допомогою бронемашини пошкодили пам'ятник учасникам АТО, який розташований поряд зі школою №2, а також знімають чергове "кіно" для пропагандистських російських каналів про те, як вони начебто роздають гуманітарну допомогу цивільному населенню.

Серед іншого, зауважується, що за інформацією місцевих жителів з різних громад Запорізького краю, там почали з'являтися люди, які проводять інформаційно-психологічні акції з метою підриву довіри населення до представників державної влади України та місцевих громад, поширюють дезінформацію.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. Ворог зазнав чималих втрат.

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