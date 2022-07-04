Президент України Володимир Зеленський наголосив, що переломити сили окупантів є важким завданням, що потребує часу і надлюдських зусиль.
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців.
За його словами, ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін, ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків і райони області, Донбас. Збройні сили України відповідають, тиснуть і день за днем знищують наступальний потенціал окупантів.
"Нам потрібно переломити їх. Це важке завдання, це потребує часу й надлюдських зусиль. Але у нас немає альтернативи - це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю всього українського народу", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого 2022 року, зокрема, з білоруської території. Пізніше ворог пішов у наступ на частині Донбасу.
Окупанти змогли взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні української держави.
Українські воїни давали гідну відсіч ворогам. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 4 липня на нашій землі ліквідували приблизно 36 200 супротивників.
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