Армія України день за днем знищує наступальний потенціал РФ, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що переломити сили окупантів є важким завданням, що потребує часу і надлюдських зусиль.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців.

За його словами, ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін, ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків і райони області, Донбас. Збройні сили України відповідають, тиснуть і день за днем знищують наступальний потенціал окупантів.

"Нам потрібно переломити їх. Це важке завдання, це потребує часу й надлюдських зусиль. Але у нас немає альтернативи - це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю всього українського народу", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого 2022 року, зокрема, з білоруської території. Пізніше ворог пішов у наступ на частині Донбасу.

Окупанти змогли взяти під контроль низку населених пунктів на сході та півдні української держави.

Українські воїни давали гідну відсіч ворогам. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 4 липня на нашій землі ліквідували приблизно 36 200 супротивників.

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