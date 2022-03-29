Російські військові накрили вогнем людей, які намагалися евакуюватися.

Лікарі київського "Охматдиту" лікують сім'ю, яка вирвалася з оточеного Чернігова. Окупанти накрили вогнем машини жителів міста, коли люди намагалися евакуюватися.

Про це повідомляє лікарня "Охматдит" в Facebook.

"Ми вивчили звук різних снарядів, будинок трясся від обстрілів, ми ночували або в підвалі, або в коридорі, тому що вночі починалося найстрашніше", – розповіла Тетяна.

Вона разом з чоловіком та дітьми виїхала з Чернігова після місяця постійних обстрілів. Вони більше двох тижнів жили без газу, світла, води та опалення, а їжу готували у дворі.

"У підвалі було темно, тільки одна лампа, а їжі не було.... Стріляли сильно-сильно. Страшно було", - розповів п'ятирічний Діма.

За словами жінки, виїхати з міста не наважувалися, тому що її старший син служить в ЗСУ.

"Сім'я зважилася бігти, коли всі основні мости з міста були знищені. Залишалася всього одна дорога. Цілий день росіяни не припиняли обстріли. Як тільки сім'я проїхала міст та вийшла ненадовго з машини, почалася чергова ворожа атака", – повідомили в "Охматдиті".

Відзначається, що перший снаряд потрапив в машину в декількох метрах від сім'ї. Людей в авто не було, але осколки розлетілися.

"Ми разом обнялися, сховали дитину, впали на землю. А снаряди розривалися. Перший снаряд влучив поруч з нами - за 10 метрів", – згадує чоловік Тетяни.

В результаті вибуху поранення отримала вся сім'я - Тетяна, її чоловік, п'ятирічний Діма, старша дочка та її хлопець. Маленький Діма отримав серйозне поранення в ногу, тому батьки перев'язали її джгутом.

"Я бігла до машини, бачила навколо поранених людей, з відірваними ногами, я бачила мертву жінку", - розповіла жінка.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові не припиняються обстріли. 23 березня російські окупанти скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який з'єднував місто з Києвом.

Так російські війська перетворили Чернігів на свого заручника, а місцевих жителів планували "евакуювати" в Курську область.

В Чернігові росіяни свідомо обстрілюють мирних жителів. У місті відсутня електрика, тепло і вода через руйнування об'єктів критичної інфраструктури та активних бойових дій.

29 березня міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що кількість убитих окупантами в місті може становити вже до 400 людина.

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