Москва вже направила в організацію із заборони хімічної зброї ноту про підготовку провокації з хімзброєю в Україні.

Російська Федерація має намір провести в Україні провокації із застосуванням хімічної зброї в Україні. Влада РФ планує знову звинуватити українських військових.

Про це заявив представник РФ Олександр Шульгін в ефірі одного з російських телеканалів.

За його словами, під загрозою можуть опинитися Миколаїв, Харків і вся Донецька область. При цьому він вказав, що Москва направила в організацію із заборони хімічної зброї ноту про підготовку провокації з хімзброєю в Україні.

"Ми направили вже відповідну ноту в технічний секретаріат, повідомили про підготовлювані плани провокації в Миколаївці (Донецька область - УНІАН)", - заявив Шульгін.

Як повідомляв УНІАН, в полку "Азов" 11 квітня заявили, що російські війська використовували проти українських військових і цивільних осіб у місті отруйна речовина невідомого походження, яке було скинуто з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

У свою чергу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що вони стурбовані потенційним використанням Росією засобів "боротьби з заворушеннями" в Україні.

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