Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман.

Агресор провів повітряну розвідку позицій українських військових у прикордонних районах Чернігівської області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку агресор завдав вогневого ураження зі ствольної та реактивної артилерії у районах Покровка, Старикове, Порозок та Верхня Пожня Сумської області. Провів повітряну розвідку позицій наших військ БпЛА типу "Орлан-10" у прикордонних районах Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках в збройних силах республіки Білорусь відзначається проведення планового тренування зі зв’язку з залученням вузлів зв’язку пунктів управління.

На Харківському напрямку угруповання військ противника основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ до державного кордону України, продовжує ведення штурмових дій з метою покращення тактичного положення та сковування дій підрозділів Сил оборони.

Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Явірське та обстріляв з артилерії елементи інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Старий Салтів, Перемога, Чепіль та Мілова.

Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман. Окупанти відійшли.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти використовують БпЛА для розвідки на території України. У свою чергу українські бійці мають певні успіхи в боротьбі з літальними апаратами ворога.

Так, 25 червня українські військовослужбовці збили російський безпілотник, який проводив дорозвідку об'єктів після ракетних ударів.

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