Олег Жданов зазначив, що Путін живе в ілюзорному світі, тому готовий покласти половину росіян.

Кремль зупинить тільки повний військовий розгром російської армії. Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібна перемога за всяку ціну, тому він готовий покласти половину своєї країни.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Оглядач.

"Зупинить тільки повний військовий розгром. Річ у тім, що керівник Кремля не змінився. Він живе у своєму ілюзорному світі. Так, він знає, що втрати величезні. На початку війни, за інформацією з різних джерел, на одній з нарад, коли Герасимов повідомив Путіну про втрати, той нібито сказав: "Навіть 30-50 тисяч втрат – ніщо в порівнянні з тією ціною, яку ми отримаємо в результаті перемоги", - пояснив Жданов.

За його словами, Путін згоден на все та не змінює завдань для російських військових, тому вони йдуть в наступ, в лобові атаки на позиції ЗСУ й вони не зупиняться.

"До речі, є інформація про те, що в російському Генеральному штабі розсудливі офіцери намагаються донести до вищого керівництва Росії, що, якщо зараз не зупинити спробу другого наступу, можна втратити всю боєздатну частину Збройних сил РФ. Росія може залишитися без армії", - розповів експерт.

При цьому він вказав, що Україна збільшить втрати російських військ, якщо отримає сучасне озброєння, та й в Росії процвітає "військовий ідіотизм".

"Це дуже нагадує той етап Другої світової війни, коли загороджувальні загони гнали радянські війська на німецькі кулемети, і ніхто не зважав на втрати. Як співав Висоцький, "нам говорили, потрібна висота, і не шкодуй патронів". Тут абсолютно та ж історія. Путіну потрібна перемога, а якою ціною - йому все одно. Півкраїни покладіть, але перемогу мені дайте. 9 травня я хочу провести парад. Примхливий хлопчик з бункера", - підсумував Жданов.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки атакували військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й відкривають вогонь по мирних жителях і житлових масивах.

Станом на 14 квітня відомо, що українські військові знищили приблизно 19900 особового складу ворога, 753 танки, 1968 бронемашин, 160 літаків і 144 вертольотів та інше.

Крім того, російські окупанти почали попереджати родичів, щоб ті не їхали воювати в Україну. Вони розповідають про втрати, як командування РФ кидає своїх солдатів.

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