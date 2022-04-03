Російські військові відібрали всю їжу.

Російські військові ґвалтують та вбивають українців заради забави. Однією з постраждалих від рук окупантів стала 29-річна Любов з Харкова.

Про це розповіла волонтер Віра Хвуст у Facebook.

"Вчора я отримала повідомлення від тієї, кого шукала по всіх групах м. Харкова. Моя Люба. Людина, з якою ми спілкуємося ось уже 10 років. Її історія одна з багатьох. Її історія одна з тих, що руйнують зсередини. Пишу і відчуваю її нестерпний біль", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що 29-річна дівчина все життя вона прожила з мамою, яка останні три роки вже не могла ходити.

"Коли почалася війна, Люба не побігла евакуюватися, тому що ніхто не погоджувався допомогти вивезти маму. Через кілька днів, коли в їх під'їзді вже була діра, в їх квартиру влетіли три гниди...Людьми я їх назвати не можу... " - розповіла волонтер.

За її словами, окупанти забрали їжу, яка була там, але один з них залишився і більше тижня ґвалтував дівчину. Постраждала намагалася додзвонитися в поліцію, але не вийшло, а потім росіянин просто розбив телефон. При цьому він зізнавався їй в коханні та говорив, що відправити якомога далі від війни.

У свою чергу дівчина відмовилася залишати хвору матір і їхати, тому росіянин застрелив літню жінку на очах її дочки.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія 24 лютого почала повномасштабну війну в Україні. Ворог бомбив як військові об'єкти, так і мирні міста, в тому числі і Харків.

Радник голови офісу президента, член української переговорної групи Михайло Подоляк показали звірства окупантів на Київщині і звернувся до європейських партнерів.

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