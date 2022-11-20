Командування Повітряних сил ЗСУ зазначило, що Росії потрібен час на виробництво ракет.

Російські окупанти можуть завдати нові масовані ракетні удари по Україні в будь-який час. Головна проблема Росії полягає в тому, щоб зробити необхідну кількість ракет, але для цього необхідно один-два тижні.

"Ворог не залишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемир'я, щоб використовувати для себе, щоб перегрупуватися і наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати завжди, тому що також РФ не залишає і намірів залишити нас у блекауті", - розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната в ефірі телемарафону.

При цьому він заявив, що у Москви не залишиться ракет, якщо росіяни будуть щодня наносити масовані удари по українських містах.

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"Тому вони щось десь накопичують, на виробництвах своїх підтягують. У РФ є "Іскандери", але вже в досить малій кількості, а ось "Калібри" та ракети Х-101 росіяни продовжують виробляти", - зазначив представник ЗСУ.

За його словами, для виробництва та накопичення хоч якоїсь кількості необхідно один-два тижні.

"Тому вони власне і накопичують, щоб в якийсь момент вдарити великою кількістю ракет з "Шахедами" та іншим", - підсумував Гнат.

Масовані ракетні удари по Україні - що відомо

Російські окупанти поставили за мету залишити українців взимку без світла і тепла, тому завдають масованих ракетних ударів по мирних містах України. Так, Москва засипала українські міста ракетами 10, 11, 17, 31 жовтня і 11 і 15 Листопада.

Так, 15 Листопада росіяни запустили по Україні 96 крилатих ракет, а також безпілотники. При цьому системи ППО збили понад 70 ракет і частину дронів.

18 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що майже половина енергетичної системи України виведена з ладу ракетними ударами росіян.

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