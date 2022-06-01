Президент України запевнив, що зброя необхідна виключно для захисту.

Українські військові не мають наміру атакувати територію Російської Федерації реактивними системами залпового вогню, які отримає від США. Дану зброю Україна використовуватиме виключно для захисту від російських окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax.

За його словами, заклики надати Києву зброю великої дальності спрямовані на захист території України. При цьому він вказав, що нападати на Росію "на їхній землі, як вони зробили з Україною" українські військові не мають наміру.

"Я знаю, що люди в Сполучених Штатах або хтось у Білому домі каже, що ми можемо їх РСЗВ використовувати для атаки на Росію. Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Російській Федерації, не боремося на її території", - підкреслив Зеленський.

Як раніше повідомляв УНІАН, українська влада давно просить про відправку Збройним силам України реактивних систем залпового вогню MLRS.

27 травня глава офісу президента України Андрій Єрмак в черговий раз закликавши не зволікати з передачею РСЗВ українським військовим.

За даними CNN, адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть і РСЗВ. Видання написало, що про це можуть повідомити вже наступного тижня. А зараз, згідно з інформацією від Reuters, Київ і Вашингтон погоджують умови застосування американської зброї.

Пізніше The New York Times повідомило, що адміністрація Байдена нібито схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності.

Пізніше в колишній посол США в Росії, міжнародний експерт Майкл Макфол заявив, що Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю.

Вас також можуть зацікавити новини: