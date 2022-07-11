Попередньо, вибухи чули в районі аеропорту.

Неспокійна ніч видалася в прикордонних районах Російської Федерації. В Білгороді знову чути "хлопки".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відзначається, що місцеві жителі чули два вибухи. При цьому зазначено, що причина невідома.

"Читачі пишуть, що хлопки були чутні в районі аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Ростовській області Росії після атаки невідомого безпілотника загорівся Новошахтинський нафтопереробний завод.

У російському Бєлгороді в ніч на 3 липня знову були чутні "гучні звуки". Влада Бєлгорода попередили наляканих вибухами людей, що спати спокійно вони вже не зможуть.

Пізніше стало відомо, що в результаті дій російських військовослужбовців у місті Білгород загинула сім'я Коптєлових з Цуповки. Жителі села та інших окупованих населених пунктів були змушені тікати від війни через Російську Федерацію в країни Європи будь-якими доступними шляхами.

Місцева влада тут же заявила, що у всьому винна Україна. Але є одне нестикування. На фото з місця удару помітили частину ракети російського виробництва - ЗРК "Панцир-з".

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