У Криворізькому районі вдень російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад.

Російські окупанти сьогодні, 10 липня, обстріляли два райони Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Так, у Криворізькому районі вдень російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад на лінії розмежування з Херсонською областю. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

"Синельниківський район. Ворог вдарив по Великомихайлівській громаді, місцеві жителі не постраждали. В результаті обстрілу у дворі житлового будинку сталася пожежа - загорівся сінник і трактор. "Демілітаризація" цивільної сільськогосподарської техніки від окупантів у дії", - констатував Лукашук.

Говорячи про інші райони області, він зазначив, що там протягом дня було тихо. "Зараз скрізь ситуація контрольована", - додав голова облради.

Ситуація на Дніпропетровщині:

18 червня 2022 року три ракети РФ потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі регіону, виникла масштабна пожежа, постраждали 11 осіб.

26 червня 2022 року російські окупанти з "Градів" обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області.

30 Червня 2022 року російські окупанти вдарили по Дніпропетровщині.

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