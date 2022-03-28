Військова розвідка Британії заявила, що Росія продовжує блокаду українського чорноморського узбережжя. Внаслідок цього ворог відрізав Україну від міжнародної морської торгівлі.
Про це пише Reuters.
Британці спостерігають цілеспрямоване блокування українського узбережжя у Чорному морі з боку РФ. Відтак Україна виявилася фактично ізольована від міжнародної морської торгівлі.
Британська розвідка додала, що військово-морські сили Росії продовжують завдавати ракетних ударів по об'єктах на всій території України. Пуски в основному відбуваються в акваторії Чорного моря.
Нагадаємо, що раніше Командування Військово-Морських сил ЗС України заявило про ворожу провокацію в Чорному морі біля Одеси.