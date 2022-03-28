Ворожа блокада чорноморського узбережжя все ще триває.

Військова розвідка Британії заявила, що Росія продовжує блокаду українського чорноморського узбережжя. Внаслідок цього ворог відрізав Україну від міжнародної морської торгівлі.

Про це пише Reuters.

Британці спостерігають цілеспрямоване блокування українського узбережжя у Чорному морі з боку РФ. Відтак Україна виявилася фактично ізольована від міжнародної морської торгівлі.

Британська розвідка додала, що військово-морські сили Росії продовжують завдавати ракетних ударів по об'єктах на всій території України. Пуски в основному відбуваються в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що раніше Командування Військово-Морських сил ЗС України заявило про ворожу провокацію в Чорному морі біля Одеси.

Вас також можуть зацікавити новини: