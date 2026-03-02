У Франції заявили про готовність брати участь в обороні країн Перської затоки

Міністр закордонних справ країни засудив режим, який порушує міжнародне право та нехтує резолюціями Ради Безпеки.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий долучатися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні. Про це повідомляє BFMTV.

Барро наголосив про "повну підтримку та солідарність" з "дружніми країнами, які були атаковані ракетами та безпілотниками Корпусу вартових ісламської революції та втягнуті у війну, яку вони не обирали", посилаючись на Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар, Ірак, Бахрейн, Оман, Кувейт та Йорданію.

"Військова ескалація має припинитися якомога швидше. Іранський режим має припинити свої атаки та бути готовим піти на значні поступки", - сказав очільник МЗС Франції

Міністр засудив режим, який "порушує міжнародне право, нехтує резолюціями Ради Безпеки, що регулюють ядерну енергетику, та безконтрольно порушує права людини".

Крім того, міністр запевнив, що пріоритетом Міністерства закордонних справ є безпека громадян Франції. За його словами, наразі майже 400 000 громадян Франції проживають або відвідують дванадцять країн, що постраждали від конфлікту на Близькому Сході. Французькі громади особливо великі в Ізраїлі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Наскільки нам відомо, на цей час жертв серед французів немає", - додав Барро.

Позиція Німеччини та Британії

Як повідомляв УНІАН, лідери Німеччини, Франції та Великої Британії пригрозили Ірану долучитися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить завдавати ударів по країнах на Близькому Сході, які не мають відношення до бойових дій.

Глави держав наголосили, що "безрозсудні атаки" Ірану спрямовані проти найближчих союзників Європи та загрожують їхнім військовим і цивільному населенню в усьому регіоні. Тому держави закликали Тегеран негайно припинити атаки, інакше вони будуть готові приєднатися до бойових дій.

