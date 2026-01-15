Росіяни під час атаки по Україні знову застосували дрон з ракетою ближнього бою, - ЗМІ

Безпілотник оснащено двома камерами – у носовій частині та позаду пускового пристрою.

Останнім часом в Україні щодня збивають російські дрони, оснащені ракетами. Про це у своєму Телеграм-каналі розповів фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Водночас українське видання "Мілітарний" пише, що дрон "Герань-2" із ракетою "повітря-повітря" Р-60, призначеною для повітряного бою, окупанти застосували вдруге. Використовуючи таку розробку, ворог намагається боротися з українськими літаками та гелікоптерами, які полюють на ударні дрони противника.

Повідомляється, що цей безпілотник було збито за допомогою дронів-перехоплювачів під час чергової атаки російських загарбників. Про попередній такий випадок повідомляли в грудні 2025 року.

Ворог розміщує ракету зверху дрона. А для її запуску, за даними ГУР, використовується авіаційний пусковий пристрій АПУ-60-1МД.

"Безпілотник оснащено двома камерами – у носовій частині та позаду пускового пристрою. Передача відео та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358. У разі появи українського літака чи гелікоптера оператор подає команду на пуск ракети", – йдеться в матеріалі.

Далі теплова головка самонаведення цієї ракети самостійно захоплює ціль. Дальність пуску Р-60 сягає 7-8 кілометрів. Автори не виключають, що існує і варіант з попереднім захопленням цілі головкою самонаведення та підтвердженням з боку оператора перед пуском ракети.

"Польотний контролер, навігаційні й інерціальні блоки у такого безпілотника залишаються типовими для інших моделей "Шахедів", які використовують росіяни. Для супутникової навігації використовується 12-канальний завадозахищений модуль "Комета", що дозволяє працювати навіть в умовах активної роботи українських засобів РЕБ", – пише "Мілітарний".

Водночас електроніка включає одноплатний комп’ютер Raspberry Pi 4, який виробляється у Великій Британії. Також там містяться трекер та два GSM-модеми для передачі телеметрії. Це дає змогу підтримувати стабільний канал зв’язку та контроль над дроном.

Російська зброя

Новий російський дрон "Герань-5" майже не поступається за швидкістю крилатій ракеті. Як розповів УНІАН авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, цей БПЛА здатен розвивати до 800 км/год і нести до 200 кг корисного навантаження. І цього достатньо для ураження цілей на дистанції до 1000 км.

Раніше стало відомо, що в росіян з'явився аналог українського FP-2. Ворожий засіб БМ-35 так само може вражати радіолокаційні станції та зенітні ракетні комплекси.

