За словами експерта, США передадуть Україні по ленд-лізу винищувачі, якщо війна в Україні затягнеться.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну США передадуть ЗСУ винищувачі тільки після того, як наші льотчики повністю освоять західні зразки.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив військовий історик Михайло Жирохов.

За словами експерта, США передадуть Україні по ленд-лізу винищувачі, якщо війна в Україні затягнеться.

"Так, якщо ця війна триватиме досить довго. Слід розуміти, що в Україні є підготовлені пілоти та техніки для радянських зразків. А для того, щоб перевчитися на літак західного виробництва, потрібен час. Це навіть не місяці, можна говорити про рік. Американці не дають зброю, поки немає підготовлених розрахунків. З самого початку вони говорили про підготовлені розрахунки та екіпажі", - зазначив експерт.

За його словами, саме тому Україна на початку вторгнення отримувала легке озброєння.

"Тому нам і давали спочатку легку зброю типу протитанкових ракетних комплексів, використовувати які людина може навчитися за лічені години. Для того, щоб навчитися використовувати важку артилерію, також потрібен час. Але у наших артилеристів вже така підготовка, що зможуть перевчитися досить швидко", - зазначив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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